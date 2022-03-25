شاهد.. لحظة وصول بعثة المنتخب الوطني إلى جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى جدة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب مواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم، والتي نجح خلالها الأخضر في التأهل للمونديال.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قنوات “SSC”، لحظة وصول بعثة المنتخب إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي مقدمتهم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان مجلس جمهور المنتخب السعودي، قد أعلن عن إقامة احتفالية لاستقبال فريق المنتخب الوطني بمناسبة تأهله رسمياً إلى كأس العالم 2022 في قطر، بمسيرة لمدة 45 دقيقة من أمام المطار تنتهي في الواجهة البحرية.