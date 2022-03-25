اخبار الرياضه السعوديه آل خليفة: السعوديون سيظهرون في المونديال بصورة مشرفة

وأكد آل خليفة أن بلوغ (الأخضر) الحدث العالمي الكبير للمرة السادسة يعبّر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم السعودية على ساحة كرة القدم الآسيوية بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة في المملكة.
وقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التهنئة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مشيرًا إلى أن الإنجاز يتوج جهود القيادة الرياضية والاتحاد السعودي في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق التأهل للحدث العالمي الكبير، مبينًا أن التأهل يجسد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته بقدرة المنتخب السعودي على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مؤكدًا أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم السعودية ويعزز مكتسباتها السابقة في نهائيات كأس العالم.
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