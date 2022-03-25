“الجوازات” توضح طريقة نقل عامل منزلي إلى مؤسسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات والمستندات اللازمة لنقل عامل منزلي إلى مؤسسة. وبيّنت المديرية، أن الإجراء يتطلب حجز موعد ومراجعة صاحب العمل، مع إحضار الهوية الوطنية وجواز سفر المقيم وهوية مقيم. وجاء توضيح الجوازات رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل عامل منزلي إلى مؤسسة.

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