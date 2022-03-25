زعيم كوريا الشمالية: الصاروخ البالستي الجديد ردع للحرب النووية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال زعيم كوريا الشمالية، إن الصاروخ الباليستي الجديد يظهر قوتنا الاستراتيجية، والصواريخ العابرة للقارات هي مفتاح ردع لأي حرب نووية ، وفقا لـ «العربية».
وحذر زعيم كوريا الشمالية، أن كل من يحاول خرق أمن بلدنا سيدفع ثمنا باهظا، ومستعدون لاحتواء وإحباط أي محاولات عسكرية أمريكية.
وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز “هواسونج17”.
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