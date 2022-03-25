اخبار الرياضه السعوديه شيرين أبو الحسن لـ«عكاظ»: نسعى لاكتشاف مواهب «التجديف»

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف شيرين أبو الحسن عمل الاتحاد السعودي للتجديف في الوقت الحالي على توسيع شريحة الممارسين من خلال برامج مختلفة مجتمعية وأداء عالٍ لاكتشاف المواهب.

وقالت إن المشاركات السابقة حققت مراكز متقدمة ونطمح للمزيد من خلال المشاركات القادمة، كاشفة أن لديهم فريقين؛ الأول فريق النخبة ويتكون من 4 لاعبين، 2 من الرجال هما حسين علي رضا وسلطان الشالي، و2 من النساء هما علياء قمصاني وكاريمان أبو الجدايل، أما الفريق الآخر هو فريق التطوير الذي أن تم اكتشافه عن طريق مدربي الاتحاد السعودي للتجديف، ووصل عددهم حتى الآن إلى 15 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار.

• متى اعتمدت رياضة التجديف وكيف يتم تطويرها؟•• تم تأسيس الاتحاد عام 2017 بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتم تشكيل أول مجلس إدارة عام 2018، وفي السابق كانت تندرج تحت اتحاد الرياضات البحرية، وبالنسبة لتطوير الرياضة أؤكد أننا في الاتحاد نعمل على قدم وساق لتطوير هذه الرياضة عبر خطة إستراتيجية واضحة تم اعتمادها في مجلس الإدارة الأخير.

• ما هي رياضة التجديف؟

•• هي رياضة من ضمن الرياضات المائية المنتشرة حول العالم، وهي أولمبية تتم من خلال دفع قارب مائي على مياه البحار والأنهار عن طريق المجاديف، ويطلق عليها باللغة الإنجليزية المصطلح الرياضي rowing sport، وهي من الرياضات المعروفة في دول العالم.

• كم عدد الفريق في المملكة العربية السعودية من الجنسين؟•• لدينا فريقان؛ الأول فريق النخبة ويتكون من 4 لاعبين، 2 من الرجال هما حسين علي رضا وسلطان الشالي، و2 من النساء هما علياء قمصاني وكاريمان أبو الجدايل، أما الفريق الآخر هو فريق التطوير الذي تم اكتشافه عن طريق مدربي الاتحاد السعودي للتجديف ووصل عددهم حتى الآن إلى 15 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار ويمارسون رياضة التجديف بشكل محترف، وسيشارك في المسابقات القادمة.

• كم عدد مشاركات الفريق وما النتائج التي حققها؟•• كانت لدينا مشاركة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو من خلال لاعبنا حسين علي رضا وتأهلنا إلى ربع النهائي، وقبل ذلك شارك اللاعب حسين في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018 وحصل على المركز التاسع، إضافة إلى اللاعب سلطان الشالي الذي شارك في بطولة العالم للتجديف تحت 23 سنة في دولة التشيك وبطولة العالم للتجديف الشاطئي في البرتغال. ومن السيدات، شاركت كاريمان أبو الجدايل في بطولة الخليج للتجديف داخل الصالات وحققت الميدالية الذهبية، وكذلك علياء قمصاني شاركت في بطولة آسيا للتجديف وحققت مركزاً متقدماً، وأخيراً بطولة آسيا للتجديف داخل الصالات الافتراضية حقق المنتخب من مختلف اللاعبين 8 ميداليات.

• متى سنشاهد فرقا للتجديف في مناطق المملكة؟•• نعمل في الوقت الحالي على توسيع شريحة الممارسين من خلال برامج مختلفة مجتمعية ذات أداء عال لاكتشاف المواهب، الأمر هذا سيساعد على تكوين فرق ومجموعات في مختلف مناطق المملكة، وهذا سيساهم في خروج فريق قوي يساهم في الحصول على البطولات نظراً لوجود الكثير من المميزين والهواة لهذه الألعاب من الجنسين.

• هل يختلف التجديف بحسب أنواع المياه؟•• نعم يختلف التجديف حسب نوع المياه، فالتجديف الكلاسيكي وهو الأولمبي يكون على المياه الراكدة سواء الأنهار أو البحيرات، وهناك التجديف الشاطئي ويكون على السواحل والشواطئ، وهي رياضتان تختلف قوانينهما عن بعض، وأنواع القوارب مختلفة أيضاً، ولكن تتشابهان في أن التجديف بهما عبر القوارب والمجاديف.

• هل هناك مواصفات للمشاركين في الفريق أم تعتمد على الهواية؟•• هناك مواصفات فنية يركز عليها المدربون دائماً، خاصة الطول والوزن للمتسابق، مما يخلق فريقاً قوياً قادراً على المساهمة في تحقيق البطولات.

• كيف تنجح مشاركات الفريق خارجياً، وما المطلوب؟•• منتخبات الاتحاد السعودي للتجديف لديها مشاركات سابقة ولديها مشاركات قادمة، والمطلوب هو التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وهذا ما يقع على عاتقنا في الاتحاد السعودي للتجديف، ونسعى جاهدين للظهور بفريق قوي يحقق مراكز متقدمة.

• ما الطموحات التي تبحثون عن تحقيقها؟•• نطمح في الاتحاد لزيادة أعداد الممارسين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، ونطمح لمشاركات خارجية قوية ومنافسة عالية وتحقيق الميداليات والإنجازات لهذا الوطن الغالي.

• كيف تنظرون لمشاركة المرأة في هذه الرياضة؟

•• إن الإقبال على هذه الرياضة من السيدات كبير، وقد شارك في بطولات الاتحاد عدد كبير منهن من مختلف الأعمار، وهذا أمر محفز لزيادة البرامج لهن، كما أن منتخباتنا يوجد بها عدد جيد من النساء.

• ما المشاركات القادمة للفريق؟•• لدينا بطولة الخليج للتجديف داخل الصالات تبدأ يوم 25 من الشهر الجاري، وسيغادر منتخبنا للمشاركة ونتمنى له كل التوفيق في رفع راية المملكة في هذا المحفل الخليجي المهم.