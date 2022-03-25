خبرة نسور قرطاج تصطدم بطموح وشباب منتخب مالي

محمد بن مسعود - الدمام - القاهرة – (د ب أ):

بينما يتطلع منتخب مالي لعودة ناجحة إلى ملعبه في باماكو وكتابة التاريخ من خلال الوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، يسعى المنتخب التونسي لكرة القدم إلى إحباط آمال مضيفه والاقتراب خطوة كبيرة من مونديال 2022 عندما يلتقي الفريقان اليوم الجمعة.

ويحل المنتخب التونسي ضيفًا على نظيره المالي اليوم باستاد «26 مارس» في العاصمة باماكو بذهاب الدور النهائي الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود منتخب مالي للعب على هذا الاستاد بعد غياب لمدة عامين تم استبعاد هذا الملعب فيهما لعدم ملاءمته للمباريات الدولية.

ولكن المنتخب التونسي يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب بشكل كبير من النهائيات قبل خوض مباراة الإياب على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل.

ويشتهر كل من الفريقين بلقب النسور، ويسعى كل منهما إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مباراة اليوم لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بتونس.

وتعددت المواجهات بين المنتخبين في السنوات القليلة الماضية، وكانت أحدث هذه المواجهات في افتتاح مسيرتهما بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون قبل أسابيع قليلة، حيث فاز نسور مالي على نسور قرطاج بهدف نظيف. ولكن منتخب مالي ودع البطولة من الدور الثاني (دور الستة عشرة) بينما ودع المنتخب التونسي البطولة الأفريقية من دور الثمانية.

وكان الخروج المبكر لنسور قرطاج من البطولة القارية سببا في رحيل المدرب منذر الكبير عن تدريب الفريق وتصعيد مساعده جلال القادري لقيادة الفريق في هذه الفترة مع وضع التأهل لمونديال 2022 كهدف أول للفريق.

ولهذا، تمثل مباراة اليوم عبئًا ثقيلاً على الفريق ومديره الفني الجديد الذي لم يجر تغييرات كبيرة على صفوف الفريق الذي خاض البطولة الأفريقية.