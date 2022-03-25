“حساب المواطن” يدعو المُستفيدين إلى اتخاذ هذا الإجراء في حال وجود أي تغيير في بيانات الدخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعا برنامج حساب المواطن، المُستفيدين الذين يطرأ على بيانات الدخل الخاصة بهم أي تغيير إلى سرعة تحديثها في حساباتهم.

وأوضح البرنامج، أن تحديث بيانات الدخل يكون عبر الدخول إلى تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، ثم التعديل على الحالة الوظيفية والدخل المرتبط بها، مشيراً إلى ضرورة الإفصاح عن دخل “ساند” أيضاً.

ونوه إلى إمكانية قيام المُستفيدين بإضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية والدخول إلى تفاصيل الطلب وبيانات التابعين، وبعدها إضافة التابعين ثم الضغط على إضافة وحفظ.