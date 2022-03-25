أوكرانيا: إجلاء 3343 شخص عبر ممرات إنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة إنه تم إجلاء 3343 شخصا إجمالا من مدن عبر ممرات إنسانية اليوم الخميس، مقارنة مع 4554 تمكنوا من الخروج في اليوم السابق.

وذكرت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، في منشور على الإنترنت، إن 2717 غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة، متهمة الروس بمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية.