شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص نشروا روابط وهمية لسرقة الحسابات البنكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص، مواطن ومقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية المصرية، نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تلك الروابط تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بمشاركة أشخاص خارج المملكة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.