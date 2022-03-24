اخبار الخليج – الصحة تسجل 915 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1211 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أن الفحوصات التي بلغ عددها 6401، أظهرت تسجيل 915 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1211 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 539213.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 8187 حالة، منها 29 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و7 حالات تحت العناية.