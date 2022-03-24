اخبار دوليه – سلوفينيا: لا نتوقع أن تدفع أوروبا ثمن الغاز الروسي بالروبل

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا اليوم الخميس، إنه لا يتوقع أن تدفع الدول الأوروبية ثمن الغاز الروسي بالروبل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن يانشا قوله للصحفيين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل اليوم الخميس،:» لا أعتقد أن أحداً في أوروبا يعرف حقا شكل الروبل الروسي».

وقال يانشا إن سلوفينيا ستقترح فرض عقوبات جديدة بناء على مشاوراته مع الحكومة الأوكرانية خلال زيارته إلى العاصمة كييف في 15 مارس الجاري.

وأضاف يانشا إن :» فرض حظر على الغاز والنفط والفحم الروسي أمر «مطروح على الطاولة» ، ولكن هذا لن يحدث «بين عشية وضحاها» نظرا للتباين الكبير في مواقف الدول الأعضاء بالتكتل.

وأوضح يانشا إنه يرى أن الخطر سيطال أوروبا بأسرها حيث أنه «إذا تم الاستيلاء على أوكرانيا بالفعل،ستصبح روسيا أقوى ، وسيصبح التساؤل بعدها عمن سيكون التالي ، مجرد مسألة وقت».