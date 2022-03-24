الاتحاد الأوروبي: المشاورات “اليمنية – اليمنية” إعادة للسلام واستقرار للشعب اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - وشكر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو مجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة الداعمة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن.