اخبار الخليج – النفيعي: مضامين كلمة وزير الداخلية تعبر عن الإرادة الوطنية بحفظ الأمن وتعزيز الانتماء

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي مضامين خطاب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني.

وأكد النفيعي على الدور الكبير الذي يقوم به معاليه، وكافة رجالات وزارة الداخلية الأوفياء في حفظ الأمن والاستقرار، وفي اطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتي تساعد على رعاية المواطن، وعلى بث الوعي العام، وتعزيز قيم الولاء والمواطنة.

وأشار الى أن ما تحقق من إنجازات عظيمة، وبأكثر من 100 مبادرة وطنية قامت على سواعد أبناء البحرين المخلصين، لتعبر في روحها عن الإرادة والعزيمة الصادقة في أن تكون البحرين واحة للأمان، وللعطاء، والبناء المستقبل الجديد والواعد وعلى كافة المستويات.

وأعتبر النفيعي البرامج المهمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية كأنفاذ العقوبات البديلة ومكافحة العنف والادمان، بأنها علامات فارقة تضع البحرين في مصاف الدول المتحضرة التي تهتم بالكرامة الإنسانية، وتحفظ حياة الانسان، مبيناً بأن الدولة تقف على مسافة واحده مع الجميع بكل ذلك.

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