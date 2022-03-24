اخبار الخليج – وزارة الداخلية تشارك في تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي «ISLEX 2.0»

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فريق من وزارة الداخلية يضم العقيد حمد محمد الخياط مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمقدم عبدالعزيز عبدالله الصباغ مدير إدارة الاتصالات وعدد من المختصين بالوزارة في مجال الأمن الالكتروني والطيران المسير، في تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي (ISLEX 2.0) الأول من نوعه عالمياً من خلال استخدام العالم الافتراضي (METAVERSE)، في خطوة تعزز الأمن السيبراني وتؤكد أهمية استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية الأمنية ومواكبة التحديات.
وشارك في هذا التمرين الافتراضي الذي يحاكي عدة سيناريوهات أمنية مختلفة، ممثلو وزارات الداخلية وقوى إنفاذ القانون في 10 دول من أعضاء التحالف الأمني الدولي، والتي تضم خبراء ومختصين من مختلف المجالات.
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