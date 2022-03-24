أسعار النفط تهبط 2% مع إخفاق الاتحاد الأوروبي في اتفاق مقاطعة الخام الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

تراجعت أسعار النفط الخام اثنين بالمئة أمس الخميس بعدما أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي، وبعد تقرير عن استئناف الصادرات جزئيا من مرفأ خط أنابيب بحر قزوين من قازاخستان.

ومن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة على مدى يومين بدأت أمس الخميس على شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك، مع سعيهم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي، وقال البعض إنهم لن يمتثلوا لطلب روسيا شراء النفط والغاز بالروبل.

غير إن دول الاتحاد لا تزال منقسمة بشأن فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 119.03 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 112.34 دولار للبرميل.

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كان الخامان القياسيان قد أغلقا أول أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ الثامن من مارس.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة أن صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب بحر قزوين استئنفت جزئيا من مرفأ على البحر الأسود أمس الخميس. كانت صادرات النفط الخام من خط الأنابيب التابع لقازاخستان قد توقفت تماما عن العمل بسبب أضرار ناجمة عن عاصفة.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم من انخفاض مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2002.