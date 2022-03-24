بايدن: سنرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيمياوية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إنه سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن ستخصص ملياري دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدًا أن الناتو سيعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا للتصدي للتهديدات الروسية، كما أشار إلى مواصلة فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة قررت استضافة 100 ألف لاجئ أوكراني في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أنه أبلغ الرئيس الصيني بتحمل تبعات أي دعم من بكين لروسيا، مؤكدا التنسيق مع الحلفاء لمواجهة نقص المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية ودولًا أخرى ستعاني بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

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وأضاف بايدن: “لم أهدد الرئيس الصيني، لكنني تحدثت بصراحة معه حول تبعات تقديم مساعدة لروسيا، وقلت له إن مستقبل اقتصاد بلاده مع الغرب وليس مع روسيا”.

والتقى الرئيس الأميركي قادة مجموعة السبع، اليوم الخميس، وشدد على عزمهم الوقوف مع الشعب والحكومة الأوكرانية، وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: “فخور بلقاء زملائي من قادة مجموعة السبع اليوم، نظل عازمين على الوقوف مع الشعب والحكومة الأوكرانيين الذين يقاومون ببطولة العدوان العسكري للرئيس بوتين والحرب التي اختارها ضد دولتهم ذات السيادة”.