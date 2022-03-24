اكتمال تشغيل مسارات حافلات المدينة

أكملت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشغيل المسارات الرئيسية لمنظومة حافلات المدينة تجريبيا، والتي يجري تشغيلها من قِبل إحدى شركات النقل المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز خدمات النقل العام، لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها.

قد انطلقت الخدمة التجريبية في أول مساراتها مطلع مارس الجاري عقب توقيع العقود التشغيلية لمنظومة حافلات المدينة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، بينما توالت العمليات التشغيلية تباعا لجميع المسارات. وتتضمن الخدمة الجديدة تشغيل 4 مسارات رئيسية، تتضمن 106 محطات توقف رئيسة وفرعية يتم تشغيلها عبر أسطول من الحافلات بمجموع 27 حافلة خلال المرحلة الحالية.

وتهدف الهيئة من خلال خدمة حافلات المدينة إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة المنورة وجنوبها، وكذلك شرقها بغربها مرورًا بالمسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والإسهام في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، للوصول إلى رفع جودة مشاريع النقل، بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وحدد التشغيل التجريبي للخدمة ساعات العمل ليكون ابتداءً من الـ6 صباحا حتى الـ10 مساءً في جميع المسارات على مدى أيام الأسبوع. في حين تتواصل تقديم الخدمة على مدى الـ24 ساعة في المسار التشغيلي الأول لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، لخدمة الراغبين في الانتقال من وإلى المسجد النبوي والمنطقة المركزية. كما حددت الخطة التشغيلية برنامجا زمنيا، لا يتجاوز 15 دقيقة، لتقاطر الحافلات على المحطات الرئيسية.

بينما تعكف الهيئة، بالتنسيق مع شركائها خلال هذه الفترة، على وضع اللمسات النهائية للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي لخدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف، ليصل مجموع أسطول النقل 40 حافلة، وذلك عبر شبكة المسارات المتعددة التي من المقرر أن تُغطي معظم الأحياء السكنية في المدينة المنورة، بغرض تسهيل تنقلات المصلين والزوار من خلال الأنظمة التشغيلية المتقدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة في خدمات النقل العام.

تأتي منظومة حافلات المدينة امتدادا لمنظومة خدمات النقل الترددي، التي انطلقت بالمدينة المنورة في 1433هـ، من خلال 4 محطات رئيسية خصصت لنقل المستفيدين تردديا من وإلى المسجد النبوي الشريف. وقد شهد البرنامج خلال السنوات الماضية نجاحات متلاحقة بعد رفع مستوى خدمات النقل تصاعديا، وزيادة المحطات لتصل إلى 10 محطات رئيسية موزعة لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها.