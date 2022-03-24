شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة تشجير في محمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي مبادرة تشجير في محمية الملك عبد العزيز الملكية اليوم ، ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالشراكة مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في روضة الخفس؛ بهدف غرس مبادئ وسلوكيات المحافظة على البيئة في النشء.

وتأتي مبادرة التشجير في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع لرفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتبني القيم والسلوكيات الإيجابية في المحافظة على البيئة وتشجيع العمل التطوعي في أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي مستمرة في الفعاليات والأنشطة بمناسبة أسبوع البيئة، وتشمل عقد ندوة توعوية، وإقامة معارض توعوية في مدينة الرياض بواجهة الرياض، ومحافظة أبها بمجمع الراشد مول، ومبادرات تشجير ومحاضرات في المناطق التي تنتشر فيها القوات.