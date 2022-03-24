القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلا روبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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