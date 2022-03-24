مؤسسة صالح كامل الإنسانية تحتفي بتأهيل العاملين في الحج والعمرة

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ويأتي تنظيم البرنامج بهدف تطوير مهارات التعامل والترحيب لمقدمي الخدمات والعاملين في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وفقا لأفضل المعايير، في إطار سعي المملكة إلى خلق تجربة تحولية روحانية لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
واستفاد من البرنامج 217 متدربا يمثلون جميع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بالحج والعمرة؛ حكومي، خاص، غير ربحي، في دورة حملت اسم (ترحاب)؛ وهي أولى دورات البرنامج، الذي تنظمه المؤسسة في إطار اتفاقيتها مع وزارة الحج والعمرة، والتي سترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى مستوى عالمي، من خلال إحداث نقلة نوعية فيها؛ استشعارا بمسؤولية المملكة التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، وتسابق الزمن من أجل راحة المعتمرين والحجاج والزوار.
وسيعمل على إشراك الشباب السعودي في منظومة الحج والعمرة من خلال تأهيلهم وإكسابهم المعرفة وصقل مهاراتهم، ومواكبة النمو المستمر في ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، وتقديم تجربة روحانية لهم، إضافة إلى عكس الصورة الحضارية للمملكة؛ سعيا إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام، وذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج ضيوف الرحمن؛ أحد أبرز برامج رؤية المملكة 2030. ويهدف البرنامج إلى تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لإثراء التجربة الدينية والثقافية لأكثر من 30 مليون معتمر سنويا.
يشار إلى أن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية هي مؤسسة أهلية غير ربحية، تقدم مجموعة من المبادرات والبرامج التي تخدم كافة شرائح المجتمع، وتسعى إلى تعميق روح التكافل والتضامن، بما يتوافق مع الاهتمامات والحاجات والتحديات المتغيرة، وإبرام شراكات تحقق أثرا اجتماعيا يوازن بين كرامة العيش واستدامة الخير.
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