تيار كهربائي بديل لمنع تأثر الأحمال بالمسجد الحرام

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وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلة في الأمن العام شرطة العاصمة المقدسة والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني، أن الإدارة حرصت على التأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS؛ للتأكد من جاهزية جميع الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والأصول المرتبطة بالمساحات والمواقع التي ستكون متاحة، حيث أجريت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي، وإلى أن تعاد الكهرباء للمسجد الحرام.
وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومتابعة إدارة الأعمال الكهربائية بوكالة الشؤون الفنية والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.
خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل:
- الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسة لمغذيات شركة الكهرباء
- تتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)
- تكفي لتشغيل الكهرباء
- محطة كهرباء كدي
- ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية
- 8 مولدات بالموقع تبعد 3.5 كلم جنوب المسجد الحرام
- المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص في محطة الموثوقية (MV1)
- استشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي
- تشغيل المولدات آليا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف
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