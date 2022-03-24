الفيصل يكرم «اقرأ» الراعي الإعلامي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، قنوات اقرأ الفضائية الراعي الإعلامي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، والذي انطلق أخيرا تحت شعار «التحول نحو الابتكار» في جدة سوبر دوم. واستلم التكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اقرأ الإعلامية ثامر شاكر. وبثت اقرأ افتتاح المؤتمر والجلسات الأولى على الهواء مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما صورت تقارير وإجراء لقاءات حصرية من المؤتمر لبثها على شاشتها.

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