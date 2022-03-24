خطوتان لإسقاط المركبة التالفة من سجلات المرور

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وحددت خطوتين لتحقيق هذا الغرض للإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
وكانت الإدارة دعت ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام.
وبحسب بيان لوزارة الشؤون البلدية والإسكان، فإن السيارات التالفة هي السيارات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام أو تلك المتروكة في الشوارع أو المواقف العامة.
وقالت الوزارة، إن سحبها تلك السيارات أو الهياكل لمنع حدوث تشوهات للمظهر العام لشوارع المملكة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع إدارة المرور قبل سحبها.
طريقة الاستفادة من المهلة:
- تسليم المركبة لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محل مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك
- تسليم لوحات المركبة ورخصة سيرها لإدارة المرور
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