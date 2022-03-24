شكرا لقرائتكم خبر استكمال تشغيل 4 مسارات تجريبية لحافلات المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز خدمات النقل العام لخدمة سكان وزوار طيبة، أكملت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشغيل المسارات الرئيسة تجريبيا لمنظومة حافلات المدينة والتي يجري تشغيلها من قبل إحدى شركات النقل المتخصصة.

وكانت الخدمة التجريبية انطلقت في أولى مساراتها مطلع مارس الجاري عقب توقيع العقود التشغيلية لمنظومة حافلات المدينة، فيما توالت العمليات التشغيلية تباعا لجميع المسارات، وتتضمن الخدمة الجديدة تشغيل 4 مسارات رئيسة تتضمن 106 محطات توقف رئيسة وفرعية يتم تشغيلها عبر أسطول من الحافلات بمجموع 27 حافلة خلال المرحلة الحالية.

وتهدف الهيئة من خلال خدمة حافلات المدينة إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة المنورة وجنوبها وكذلك شرقها بغربها مرورا بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والمساهمة في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، للوصول إلى رفع جودة مشاريع النقل بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحدد التشغيل التجريبي للخدمة ساعات العمل ليكون ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء في جميع المسارات على مدار أيام الأسبوع، في حين تتواصل تقديم الخدمة على مدار الـ24 ساعة في المسار التشغيلي الأول لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

منظومة حافلات المدينة:

