اخبار دوليه – وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق نووي ممكن إذا تحلت أمريكا بالواقعية

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في بيروت إن إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 يمكن أن يتحقق على المدى القصير إذا أظهرت الولايات المتحدة أنها تتحلى بالواقعية في مفاوضات فيينا.
وقال «إذا كانت الولايات المتحدة برجماتية يمكن التوصل لاتفاق نووي في المدى القريب» مشيرا إلى أن مسألة رفع العقوبات عن بلاده لم تتم تسويتها بالكامل بعد.
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