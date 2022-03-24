الجزائر تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت الجزائر 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية . وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 265599 ، فيما استقرت الوفيات عند 6873.

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