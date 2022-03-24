أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022، محفوفًا بفخر واعتزاز الشعب الأبي العظيم.

ونوّه سموه بما تشهده المملكة من قفزات على الأصعدة كافة، ومن بينها الصعيد الرياضي، الذي يشهد تناميًا مطردًا، في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وفق رؤية المملكة 2030،التي دفعت بالمملكة نحو العالمية، إذ انتهجت صناعة التميز، وجعلت من أرضها مساحة للمنافسات والفعاليات الدولية، وعملت على ارتقاء مستوى ممثليها في العالم رياضيًّا، مشيدًا بالمتابعة الدؤوبة والجهود المباركة التي يبذلها سمو وزير الرياضة نحو التميز والتنوع الرياضي، وبلوغ سناء الرؤية وأهدافها.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن أمنياته للمنتخب السعودي بالمزيد من الانتصارات، وأن يجعل التوفيق حليفهم بقدر الثقة وحجم الآمال التي يتطلع إليها الشعب السعودي.