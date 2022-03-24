جمعية كفيف تدشِّنُ بطولة كرة الهدف في دورتها الثالثة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دشَّنت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) اليوم، بطولتها الرياضية لكرة الهدف للمكفوفين في الصالة المغلقة بنادي الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، وعدد من أصحاب المعالي وأعضاء الجمعية ومنسوبيها.

وتقام هذه البطولة في دورتها الثالثة على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة، ويشارك في البطولة 7 جمعيات متخصصة بذوي الإعاقة البصرية.

وتعد كرة الهدف من أبرز رياضات ذوي الإعاقة البصرية، وهي عبارة عن كرة مطاطية، يبلغ وزنها كيلو وربع، وتحتوي على أجراس، يسمعها المكفوفون في أثناء اللعب، ومن أبرز قوانين هذه اللعبة بأنها تلعب في وضع معتم لجميع اللاعبين، حيث يلبس لاعب هذه اللعبة غطاءً يعتم النظر لديه بحيث لا يرى شيئاً، وهذا يعود بأن هناك درجات متفاوتة للنظر، فمنها الكفف الجزئي وضعيف النظر والكفف الكلي.

يذكر بأن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً برياضات ذوي الإعاقة البصرية المختلفة كونها تسهم في تنمية قدرات ذوي الإعاقة البصرية وتمكِّنُهم من الاندماج مع المجتمع بشكل أكبر.