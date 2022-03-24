جامعة شقراء والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توقِّعان مذكرة تعاون للتوعية الفكرية ودعم البحث العلمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وقَّعت جامعة شقراء، والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، مذكرة تعاون للتوعية الفكرية ودعم البحث العلمي ، بحضور معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ورئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك بمقر جامعة شقراء.
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن المذكرة تركز على تفعيل التعاون المشترك بين جامعة شقراء وهيئة كبار العلماء بما يخدم -بإذن الله- أبناءَنا وبناتنا في هذه الجامعة المرموقة من خلال التوعية الشرعية والفكرية والوطنية، وكذلك من خلال إنجاز البحوث العلمية والاستعانة بخبرات الجامعة في مجال البحث العلمي، بما يخدم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فيما تقدمه من بحوث ودراسات.
وبيَّن أن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتحقيق إستراتيجيتها الاتصالية من خلال التواصل مع جميع أفراد المجتمع بشرائحه كافة، كما تتضمن المذكرة تطبيقَ عددٍ من البرامج والمبادرات في مجال التوعية الفكرية ومحاربة التطرف ودعم مجال البحث العلمي.
وأشار الدكتور علي السيف إلى أن الجامعة حققت تطورًا في مجال البحث العلمي والأكاديمي؛ من أبرز خطواته إطلاق خطة الجامعة 2024، واعتماد جملة من البرامج والمبادرات المتعلقة بالبحث العلمي ودعم الباحثين، مضيفاً أن هذه المذكرة تفتح مجالاً أوسعَ للتعاون مع هيئة كبار العلماء، وتوحيد الجهود فيما بيننا لمواصلة دعم عجلة التنمية الوطنية بمختلف المجالات؛تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
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