أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل الأخضر للمرة السادسة إلى كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان آسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في دولة قطر.

ووصف سموه هذا التأهل والإنجاز بالفخر الذي يضاف للإنجازات المتتالية للرياضة السعودية في عهد التطور وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالمجال الرياضي، مثمناً الدعم والاهتمام المتواصل الذي يشهده قطاع الرياضة والشباب في المملكة من القيادة الكريمة أيدها الله.

كما هنأ الأمير محمد بن ناصر، سمو وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والشعب السعودي، والقائمين على المنتخب من جهازين إداري وفني ولاعبين بهذا الإنجاز المستحق؛ الذي يسجل للوطن للمرة السادسة ووجوده ضمن أفضل المنتخبات العالمية رياضيًا.