شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الشؤون البلدية يزور الجناح السعودي في "إكسبو دبي 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، الجناح السعودي بمعرض إكسبو دبي 2020 وعدد من الأجنحة الأخرى للدول المشاركة في المعرض الذي تستضيفه إمارة دبي في الإمارات منذ شهر أكتوبر 2021 الماضي.

وتأتي مشاركة المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" تحت شعار "رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك" بهدف تسليط الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتراث السعودية وحاضرها المتنوع، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، واستعراض الخدمات الحكومية الإلكترونية المُقدمة للمواطنين والمقيمين ضمن أربع ركائز رئيسة: (الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص).

واطلع على أقسام الجناح وعناصره التفاعلية الإبداعية، وما يستعرضه من فرص استثمارية واعدة في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% للأسر السعودية بحلول العام 2030، وجعل 3 مدن سعودية ضمن مؤشر أفضل المدن قابليةً للعيش، وكان في استقباله وفد من مسؤولي المعرض وسفارة المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما زار جناح دولة الإمارات ، مطلعًا على ما تعرضه من ابتكارات وتقنيات وفرص اقتصادية وتنموية متنوعة، مثمنًا جهود دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الذي سهل لقاء المستثمرين من مختلف الجنسيات؛ لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للقاء جميع الدول المشاركة والمستثمرين في مكانٍ واحد.

وتجول نائب الوزير في المعرض للاطلاع على التجارب المتنوعة من الدول، وشملت الزيارة جناح جمهورية الهند، والمكسيك، وفرنسا، والبيرو، حيث اطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنيات وتنوع ثقافي وحضاري واجتماعي وفرص لتبادل المنافع، وسبل تعزيز أواصر الصلة بين الشعوب وتوثيق جسور التقارب والتعاون بين البلدان.

يُذكر أن الجناح السعودي يُعد ثاني أكبر جناح في "إكسبو 2020 دبي" ويقع على مساحة تتجاوز 13 ألف م2، ومصمم وفق تصميم مبتكر ومستدام، وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة، ويشارك في "إكسبو دبي 2020" نحو 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، وقد لفت الجناح الأنظار زوار معرض "إكسبو 2020 دبي" وحصد على أعلى نسبة زيارات قياسية.