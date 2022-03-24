شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "السوق المالية" و"الأمن العام" لتطوير جهود مكافحة الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الداخلية ممثلةً في مديرية الأمن العام وهيئة السوق المالية اليوم، مذكرة تفاهم، لتعزيز وتطوير الجهود في مكافحة الجريمة بين الجهتين، وتحقيق تكامل الأدوار ورفع مستوى التنسيق بينهما، وعقد ورش عمل، ودورات مشتركة. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات لدى المختصين في الجهتين، والتوعية بقضايا الاحتيال المالي، بما يعزز من مكافحة الجرائم حسب اختصاص كل جهة، والكشف عن الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك الأساليب الحديثة لارتكابها وسبل مواجهتها.