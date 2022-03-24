100 ألف شخص يوميا الطاقة الاستيعابية للحافلات بعد 3 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإلزام السائقين بالسرعة المحددة والحفاظ على البنية التحتية، تغطي كاميرات المراقبة مشروع حافلات مكة المكرمة بالكامل، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع 100 ألف شخص يوميا للحافلات بعد 3 سنوات من التشغيل، و200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة.

وتعمل الطاقة الاستيعابية والتشغيلية على مدار 22 ساعة يوميا عند اكتمال المشروع.

وأوضح المتحدث باسم المشروع في المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي لـ«مكة» أن المشروع مغطى بالكامل بكاميرات مراقبة يتابعها متخصصون في غرف المراقبة، للتأكد من التزام الحافلات بالسرعة المحددة، وحماية البنى التحتية للمشروع، بما فيها نقاط توقف الحافلات المنتشرة في أنحاء العاصمة المقدسة، لافتا إلى أنه خلال مرحلة دراسة تحديد تعرفة الأجرة، أخذت بالاعتبار الفئات كافة المستحقة للمزايا المختلفة من كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب. ونوه إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى للمشروع في حال تشغيل 12 مسارا، حوالي 100 ألف شخص يوميا بعد 3 سنوات من التشغيل، و200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة من التشغيل.

بداية ما هي المراحل القادمة للمشروع.. ومتى يتوقع التشغيل الكامل للحافلات؟

سيجري خلال الفترة المقبلة تدشين التشغيل التجريبي لمسارات جديدة في مشروع النقل العام بالحافلات في مكة، والتي ستخدم السكان والزوار في مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر، وتضاف مسارات 6 و7 و12 للمشروع حسب خطة استكماله بمساراته كافة، حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2022.

هل ستخصص مسارات لحافلات الزوار والمعتمرين؟

عند انتهاء المشروع بجميع مراحله سيكون هناك 12 مسارا يغطي معظم أحياء ومناطق مدينة مكة المكرمة، إضافة إلى مسار النقل الترددي من قطار الحرمين إلى المسجد الحرام.

خدمة النقل بالحافلات هل ستكون متاحة على مدار 24 ساعة في جميع الخطوط؟

عند اكتمال المشروع ستعمل الطاقة الاستيعابية والتشغيلية على مدار 22 ساعة يوميا.

ما هي أقصى مدة زمنية ممكن أن يقضيها الراكب في انتظار وصول الحافلة بالمحطة؟

سيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد على جدولة زمنية، ويمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات وعن طريق التطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني المخصص للخدمة.

كيف ستكون الخدمة في موسم الحج؟وهل نقل الحجاج سيكون محتكرا على مشروع حافلات مكة فقط؟

فيما يخص موسم الحج سيعمل المشروع بالمواءمة ودعم خطط نقل الحجاج من الجهات ذات العلاقة.

هل هناك فئات لتسعيرة تذكرة ركوب الحافلة أم إنها موحدة؟

خلال مرحلة دراسة تحديد تعرفة الأجرة، أخذت بالاعتبار الفئات كافة المستحقة للمزايا المختلفة من كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.

ما هي المعايير التي من خلالها سيجري توزيع أسطول الحافلات على أحياء مكة؟

عدد من المعايير التخطيطية للشبكة، وأهمها كثافة الإركاب على نقاط التوقف والمسارات.

سير الحافلات خلال الرحلات المجدولة.. هل هناك سرعة محددة للحافلة؟

سرعة الحافلة محددة للحفاظ على أعلى معاير الأمن والسلامة على الطرقات، وتتم مراقبة التزام الحافلات بالسرعة المحددة عن طريق غرف المراقبة للمشروع.

هل هناك آلية محددة للحصول على تذاكر الحافلات أم إن هناك طرقا للدفع الالكتروني.. وما هي الوسائل المتاحة لشراء تذكرة الصعود إلى الحافلة؟

توجد نقاط بيع الكترونية في المحطات وفي مواقع مختلفة في مدينة مكة، إضافة إلى أنه سيجري إصدار تطبيق خاص للحافلات عبر الهواتف الذكية، يمكن للمستخدم معرفة كل المعلومات، كما يمكن الحصول على التذكرة عبر الموقع الالكتروني لحافلات مكة.

- التطبيق الالكتروني

- الموقع الالكتروني

- نقاط بيع الكترونية

- نقاط خدمة العملاء

مسارات الحافلات هل خضعت لدراسة ميدانية لقياس الكثافة السكانية في بعض الأحياء السكنية؟

بالطبع جرت دراسة عدد من المعايير التخطيطية للشبكة، وأهمها كثافة الإركاب على نقاط التوقف والمسارات، والمناطق الحيوية الجاذبة في مدينة مكة أيضا.

في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، كم عدد رحلات المسارات والمتوقع للاستفادة من خدمات المشروع؟

عند تشغيل المشروع بكل طاقته الاستيعابية سوف يخدم 12 مسارا، إضافة لمسار النقل الترددي بطاقة استيعابية قصوى حوالي 100 ألف شخص يوميا بعد 3 سنوات من التشغيل، وحوالي 200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة من التشغيل.

كيف يجري التعامل مع الكثافة البشرية، خاصة وقت المواسم؟ وهل هناك تقنية مستخدمه لحساب الكثافة؟

أخذت في الاعتبار زيادة الأعداد خلال موسمي الحج ومضان، وعند اكتمال المشروع ستعمل الطاقة الاستيعابية والتشغيلية على مدار 22 ساعة يوميا، و24 ساعة يوميا في أوقات المواسم، وفيما يخص موسم الحج، سيعمل المشروع بالمواءمة ودعم خطط نقل الحجاج من الجهات ذات العلاقة.

عدد كبير من نقاط التوقف منتشرة في أحياء مكة المكرمة، كيف ستتم متابعتها والمحافظة عليها؟

عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة، والتي تتم متابعتها من قبل متخصصين في غرف المراقبة.

ما الذي سيقدمه مشروع الحافلات بحيث سيكون علامة فارقة عن كل التجارب السابقة في مجال النقل بمكة المكرمة؟

يعد مشروع حافلات مكة مشروع نقل عام متكامل يقدم خدمة مميزة وفارقة ويخدم سكانها القاطنين في أحيائها المختلفة وزوارها في وجهاتهم المختلفة.

تطوير مستمر

ما الطاقة الاستيعابية للمشروع في حال تشغيله بجميع الخطوط؟

سيكون هناك 12 مسارا، إضافة إلى مسار النقل الترددي. ونسعى لخدمة حوالي 100 ألف شخص يوميا بعد 3 سنوات من التشغيل، وحوالي 200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة من التشغيل.

مستقبلا: هل سيكون هناك توسع في نقاط التوقف وزيادة في الخطوط؟

المشروع سوف يكون في رحلة مستمرة من التطوير، وسوف يجري عمل ما يلزم لضمان توفير وتقديم

كم نسبة السائقين السعوديين في المشروع؟

100 % من السائقين في المرحلة التجريبية الأولى والتي بدأت بمسار 7A كفاءة وطنية نفخر بهم، جرى تدريبهم على أحدث أجهزة المحاكاة على قيادة الحافلات، إضافة إلى التدريب الميداني.

وهم مؤهلون للقيادة وبشكل احترافي. ونحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبهم ومنحهم الرخص والشهادات المهنية.