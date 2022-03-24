التحصين خفض وفيات كورونا من 267 إلى 1 لكل 100 ألف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الصحة «إن زيادة جرعات التحصين من فيروس كورونا أدت إلى تقليل الحالات الحرجة والوفيات التي وصلت حاليا إلى حالة وفاة واحدة من كل 100 ألف في 2022 بعد أن كانت 267 في 2020»، مؤكدة أن التحصين أهم وسيلة لتجاوز مخاطر موجات الأوبئة وخفض معدلات الإصابة. وأشارت الوزارة إلى دراسة أظهرت أن تلقي الجرعة التنشيطية يوفر حماية بنسبة تزيد عن 90 % ضد أعراض (كوفيد 19) عند كبار السن. وكانت المملكة قررت رفع قيود كورونا للمسافرين القادمين للمملكة بسبب انخفاض معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 4 %، والوصول لمعدل تطعيم بلغ 99 % لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة 12 سنة فأكثر. وبلغ عدد الجرعات المعطاة في المملكة نحو 63 مليون جرعة، فيما أكدت الوزارة أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وأسهم في خفض الحالات الحرجة. وأشارت إلى أن تلقي الجرعات التنشيطية أسهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفا في مواجهة متحور أوميكرون، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة بالفيروس، وكذلك الحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90 % على الأقل. تأثير اللقاحات والاحترازات: الموجة الأولى الاحترازات فقط 2020من أبريل إلى نهاية نوفمبر 267 وفاة لكل 100 ألف الموجة الثانية الاحترازات تحصين بجرعة واحدة 2021من مارس إلى نهاية أغسطس 99 وفاة لكل 100 ألف الموجة الثالثة الاحترازات تحصين بجرعتين جرعة تنشيطية ديسمبر 2021 إلى نهاية فبراير 2022 وفاة واحدة من كل 100 ألف

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