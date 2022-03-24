محاربة الظواهر السلبية في مكة بحملات ميدانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية المكثفة عن طريق بلدياتها الفرعية؛ وذلك لمعالجة الظواهر السلبية وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتأكد من سلامة ونظامية الأسواق التجارية والغذائية وخلوها من المخالفات، وضبط المخالفين لغسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، وجرت مصادرة وإتلاف 200 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكدت الأمانة على مواصلة الجهود في التصدي لكافة الظواهر السليبة، والاهتمام والعناية بالصحة العامة واستمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي للقضاء على هذه المخالفات لتعزيز الإصحاح البيئي، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعية الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.



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