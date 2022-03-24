أمانة جدة تشارك ذوي الإعاقة بـ»ابتسامة نور«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة جدة بالتعاون مع الغرفة التجارية أمس الأول بمبادرة «ابتسامة من نور»، والتي نظمتها جمعية «حياتنا ترفيهية» لدعم وتشجيع ذوي الإعاقة من الكفيفين والكفيفات وذوي متلازمة دوان، بهدف مشاركة هذه الفئة الغالية والتركيز على قدراتهم وتعزيز التوعية المجتمعية التي تسهم في تمكينهم ودمجهم في جميع الأنشطة. وانطلقت الفعالية بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، فيما تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع من هذه الفئة ومشاركتهم في الفعاليات التي تخدم فئة المكفوفين، بمشاركة ودعم الجميع من منظمين وداعمين وجهات مشاركة ومتطوعين خلال الفعاليات، وذلك ضمن جهود أمانة جدة، ممثلة في وكالة خدمة المجتمع لتعزيز ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع لدمج ذوي الإعاقة، والتكافؤ في الفرص لدى هذه الفئة دون تمييز.



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