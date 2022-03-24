لا حد لعدد أفراد الأسرة المشمولين بالتأمين الصحي

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وأشارت إلى أنها تسعى نحو تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمات بإيجاد تنظيمات متطورة لضمان وحفظ الحقوق التأمينية. ويعد المجلس هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني للعاملين بالقطاع الخاص وعلى شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمات المعتمدين.
ويسعى مجلس الضمان إلى التحقق من الجودة والكفاءة، والشفافية والعدالة، والاستدامة والابتكار، وتمكين الفئات ذات العلاقة.
5 أهداف استراتيجية:
- تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الأغطية والحماية الكاملتين
- تمكين الشركات ومقدمي الخدمات من تطوير مستوى الخدمة
- تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع
- العمل كجهة تنظيمية رائدة ولديها القدرة على المرونة والتعلم
- تحفيز التطور الرقمي في القطاع
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