شكرا لقرائتكم خبر لا حد لعدد أفراد الأسرة المشمولين بالتأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يوجد حد معين لعدد أفراد الأسرة المشمولين بنظام التأمين الصحي من قبل صاحب العمل، فهو يشمل: الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات، إضافة إلى الأيتام المحتضنين لدى الأسر .

وأشارت إلى أنها تسعى نحو تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمات بإيجاد تنظيمات متطورة لضمان وحفظ الحقوق التأمينية. ويعد المجلس هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني للعاملين بالقطاع الخاص وعلى شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمات المعتمدين.

ويسعى مجلس الضمان إلى التحقق من الجودة والكفاءة، والشفافية والعدالة، والاستدامة والابتكار، وتمكين الفئات ذات العلاقة.

5 أهداف استراتيجية:

