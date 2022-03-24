«منطقة استوديو».. هوليوود جديدة في قلب الرياض

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ويعد خزان المنطقة أحد المعالم التي تتشارك فيها منطقة استوديو مع هوليوود، حيث يشكل جزءا من مظاهر المنطقتين المعروفتين باحتضان العديد من الأنشطة الترفيهية، وعدد كبير من المتاجر والمقاهي والمطاعم.
وتتشابه استوديو مع هوليوود في احتضان كل واحدة منها لعدد من المسارح المحلية والعالمية، وتتمثل مسارح استوديو في مسرح أبوبكر الشدي، ومسرح محمد العلي، والمسرح العالمي الذي احتضن عددا من الفعاليات الكبرى في المنطقة، وسط مجموعة من المناظر التي تشكل في مجموعها مشاهد بصرية هوليوودية في قلب بوليفارد رياض سيتي.
أنشطة في قلب المنطقة:
- مجموعة من المطاعم لتقديم الأطباق الأمريكية والإيطالية
- عدد من التجارب الترفيهية المميزة
- تجربة كريستال ميز ذات المغامرات والألعاب المتنوعة
- عالم الديناصورات التي تسافر بالزوار عبر الزمن
- تجربة رامز التفاعلية المعتمدة على عدد من الألعاب المضحكة والمثيرة
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