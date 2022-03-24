شكرا لقرائتكم خبر «منطقة استوديو».. هوليوود جديدة في قلب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل «منطقة استوديو» في بوليفارد رياض سيتي، إحدى أهم وجهات موسم الرياض من حيث عناصرها المستوحاة من هوليوود التي تعد أرض الشهرة والصناعة الترفيهية الأكبر على مستوى العالم، إذ تجمع بينهما عدة قواسم مشتركة في التجارب الترفيهية التفاعلية، والعروض المسرحية الشيقة. وتتميز المنطقة بالنجوم المتناثرة على أرصفتها، أسوة بتلك التي تحمل أسماء المشاهير في هوليوود، إضافة إلى النخيل الواشنطني الذي انتقل من كاليفورنيا وأريزونا ليزين ممرات المنطقة ومداخلها.

ويعد خزان المنطقة أحد المعالم التي تتشارك فيها منطقة استوديو مع هوليوود، حيث يشكل جزءا من مظاهر المنطقتين المعروفتين باحتضان العديد من الأنشطة الترفيهية، وعدد كبير من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

وتتشابه استوديو مع هوليوود في احتضان كل واحدة منها لعدد من المسارح المحلية والعالمية، وتتمثل مسارح استوديو في مسرح أبوبكر الشدي، ومسرح محمد العلي، والمسرح العالمي الذي احتضن عددا من الفعاليات الكبرى في المنطقة، وسط مجموعة من المناظر التي تشكل في مجموعها مشاهد بصرية هوليوودية في قلب بوليفارد رياض سيتي.

أنشطة في قلب المنطقة:

