لا تكسر حبة الدواء إلا بعد استشارة الصيدلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، نصحت الهيئة العام للغذاء والدواء بالحرص على كسر الحبة بشكل متساو في النصفين، مع مراعاة أن بعض أشكال الأدوية غير قابلة للكسر. ودعت إلى التأكد من وجود علامة في نصف الحبة تبين المكان الذي تستطيع كسر الحبة منه إلى نصفين متساويين لضمان التوزيع بشكل متساو للمادة الفعالة في النصفين. كما نصحت بقراءة نشرة معلومة المريض المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه، وإذا طلب منك الطبيب كسر الحبة فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة ولا تكسر جميع الحبوب ثم تخزنها لأن ذلك يؤثر على فعالية وجودة الدواء. أدوية غير قابلة للكسر:





الكبسولات لأنها تحتوي على المادة الفعالة بشكل بودرة



حبوب الأدوية الفوارة لأنها صنعت كي تذوب في الماء



حبوب الأدوية المغلفة لأن الهدف من التغليف حماية الدواء من أحماض المعدة



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