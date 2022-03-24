لأول مرة .. “حبوب منع حمل” للرجال والكشف عن نسبة فعاليتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أظهرت تجارب علمية حديثة أجريت على الفئران داخل المختبر، نجاحا مبهرا لحبوب منع الحمل لدى الذكور، حسبما أوردت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وذكر المصدر أن حبوب منع الحمل لدى الذكور كانت بفعالية تصل إلى 99 في المئة، دون التسبب بأية أعراض جانبية.

وفي حال أتيحت هذه الحبوب، فإنها ستعفي رجالا كثيرين من اللجوء إلى عملية قطع القناة الدافقة، وهي إجراء يؤدي إلى عقم دائم، قلما يمكن إصلاحه.

وحاول العلماء على مدى عقود أن يطوروا حبوبا لمنع الحمل يمكن تناولها عن طريق الفم، لكن هذه الأخيرة غير موجودة في الأسواق حتى الوقت الحالي.