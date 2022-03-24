محمد بن مسعود - الدمام - سافر زوجها فكانت تجد ورقه على سريرها كل ليلة وعندما اخبرته عاد و اكتشف كارثة لاتخطر على بال ؟

تفاصيل القصة كاملة حيث بدأت الحكايه عندما جاء أحد أصدقاء والدي إلى منزلنا وكان معه ابنه الوحيد ، واثناء تواجد هذا الشاب في منزلنا أعجب بي كثيرا ، وبعدها تكررت زيارته إلى المنزل بصحبه والده . ولم يمر سوى وقت قصير ، وطلب يدى للزواج بالرغم من اننا لم نتحدث مطلقا ، وكنت في ذلك الوقت في السنه الاخيره بمعهد الفنون الجميله. وعندما اخبرني والدي ، رفضت في البدايه هذا الارتباط . 6 لأن كان لدى أحلام وطموحات كبيره أريد تحقيقها اولا في حياتي ، ولكن استطاع والدي أن يقنعنى بهذا الزواج ، خاصه أن والد العريس يعتبر من اقرب الأصدقاء لوالدي .

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وفي النهايه اقتنعت بحديث والدي ووافقت على الارتباط وتمت الخطوبه مباشره ، لتبدأ معها أجمل قصص الحب التي لاتحدث الا نادرا . فقد كان هذا الشاب يحبنى لدرجه لا أتخيلها ابدا ، وكان يسعى بكل الطرق أن يجعلني سعيده في حياتي ، ولذلك استطاع أن يجعلني أحبه واتعلق به ومع الوقت أصبح الحب متبادل بيننا ، ومرت الايام سريعا .

وانتهت السنه الاخيره في الدراسه وتخرجت رسميا ، وبعد مرور أسبوعين من التخرج ، تم الزفاف في حفله كبيره ، كان الجميع سعيد بها ، ولكن سعادتنا كانت أكبر لأننا اصبحنا معا ، وبعد انتهاء حفله الزفاف ، ذهبت معه إلى منزل الزوجيه ، لكى تبدأ جوله جديده من حياتي ، كانت حياتي الزوجيه أشبه بالحلم الجميل الذي لا اريد الاستيقاظ منه ، فقد كان زوجي هو فتى الاحلام التي تتمناه ای فتاه.

ومرت الايام على هذا الوضع ، وفي يوم من الايام كانت هناك مناسبه عائليه لدى عائله زوجی ، وكانت معظم العائله متواجدين في هذه المناسبه ، وأثناء الاحتفال كنت أتحدث مع اخت زوجی ، فجاءت خاله زوجي وتعاملت معی بشكل غير جيد ويحمل اساءه كبيره لى ، وعندما تمادت في الأمر ، غضبت كثيرا وتركت الحفل وانصرفت إلى المنزل ، واسرع زوجی خلفی مباشره .

وقال إنه عندما علم ماحدث من خالته حدث صدام كبير بينهم ، وقال لي لا تحزني ، فهى تحقد عليكي لانها كانت تريد أن تزوجنى ابنتها !! ومرت الايام وزوجي دائما معى يشاركني في كل شئ في حياتي ، وفي يوم من الايام جاء إلى المنزل ، واخبرنى إنه انتقل الى فرع الشركه في الخارج في ماموريه عمل هناك وقد تستمر لمده عام كامل . ”

وبالرغم من حزنى على ابتعاده عنى ، ولكنى ساندته وقدمت له الدعم اللازم ، لكى يسافر وهو سعيد ولايحزن على فراقنا وبالفعل سافر زوجي ، ومع مرور الوقت بدأت أشعر بالوحده الشديده وبالفراغ في المنزل وفي حياتي كلها ، ولكنى كنت اتقبل الوضع من أجل زوجى ومستقبلنا . ومرت الايام في صعوبه كبيره ، وذات ليله كنت اشاهد التلفاز حتى وقت متأخر من الليل ، وعندما انتهيت وذهبت إلى غرفه النوم ، وجدت ورقه على السرير !! كان شئ غريب ، خاصه أنها تبدو عليها ورقه لاتخصنى ولا اعلم كيف وصلت إلى سريري ، وعندما فتحت الورقه لم افهم منها شئ ، حيث كان موجود بها بعض الكلمات والارقام الغير مفهومه !! لذلك لم اهتم بالأمر وتخلصت منها في سلة المهملات ونمت مباشره ، ولكن في الليله التاليه كنت في منزل عائلتي وعند عودتي إلى المنزل ، دخلت غرفه نومی وجدت ورقه اخرى على السرير !! لحظتها بدأ القلق يسيطر على عقلي ، وتاكدت أن هناك لص يدخل إلى الغرفه ويترك هذه الورقه ، وفتحت الورقه لمعرفه محتواها ، وكانت أيضا عباره عن كلمات وحروف وارقام غير مفهومه ، وحاولت كثيرا بكل الطرق الممكنة فهم اي شئ بداخل الورقه ، ولكن كان الأمر غامض للغايه .

وتكرر الأمر لمده اسبوع كامل ، كلما دخلت إلى غرفه النوم أثناء الليل اجد ورقه تركها أحدهم على السرير ، والغريب أننى لم اعرف كيف دخل اللص أو الشخص المتسلل إلى غرفه نومی ! ولذلك لم اصمت أكثر من ذلك واخبرت زوجي على الفور ، وبعد مرور يومين عاد زوجي سريعا من الخارج في اجازه قصيره لمعرفه مايحدث .

وعندما عاد من السفر طلب منى أن لا أخبر أحداً على الاطلاق ، وتخفى زوجي في المنزل وتظاهرت انا بالذهاب إلى منزل عائلتي وفي الليل جاء اللص الذي اعتاد إلى دخول المنزل ، ودخل عن طريق باب خلفي في المنزل ، والغريب أنه كان يمتلك مفتاح الباب !! وعندما دخل وضع الورقه على السرير وقام برش بعض المياه بداخل الغرفه ، وقبل أن ينصرف قام زوجی بالامساك به ! وأتيت انا بصحبه والدي واخوتي ، ولحظتها كشف زوجي عن وجهه ، وكانت الصدمه مدويه ، حيث كان ابن خاله زوجی !!

وكانت هذه الأوراق هي مجموعه من الطلاسم وأعمال السحر وبعض الخرافات ، وكان الغرض منها أن نفترق انا وزوجي !! وقال إن والدته هي من طلبت منه ذلك ، وكان لابد من وضع سبع ورقات لكي يتم تفعيل السحر !! وكانت هذه هي الورقه الاخيره .

وقال إن والدته هي من طلبت منه ذلك ، وكان لابد من وضع سبع ورقات لكى يتم تفعيل السحر !! وكانت هذه هي الورقه الاخيره – كان الأمر صادم وكارثى ، وأخبر زوجي الشرطه وتم القبض عليهم ، ولكن كان صدى هذا الأمر في نفسي سيئا للغايه فكيف للإنسان أن يؤمن ببعض الخرافات ، بل ويسلم لها مصيره وقراراته ومستقبله في الحياه ، بل ويحاول أن يؤذى غيره ويسير خلف الدجالين والسحره ، ولكن دائما وابدا ينتصر الخير في النهايه من قصص أوبرا نيوز .