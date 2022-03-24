اخبار الرياضه السعوديه أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2022

وأكد أمير منطقة تبوك في تصريحه أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
وأشاد سموه بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ سموه الشعب السعودي، وكذلك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.
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