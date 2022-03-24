اخبار الرياضه السعوديه لاعبون يعبرون لـ«عكاظ»: شرفتونا

محمد بن مسعود - الدمام - فرحة كبرى عاشها الجمهور السعودي بتأهل منتخبنا لكرة القدم لنهائيات كأس العالم، حيث جاء التأهل تتويجا لعمل كبير شمل الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للرياضة بصورة عامة، مثلما شمل كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة التي قادت الخطى حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير.

«عكاظ» تابعت الفرحة بالتأهل من خلال التواصل مع بعض اللاعبين السعوديين، وخرجت منهم بالإفادات التالية:

إنجاز ليس غريبا

رفع عبدالله سليمان لاعب الأهلي مباركته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وأعضاء الاتحاد السعودي، وزملائه اللاعبين، والشعب السعودي كافة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. وقال إن هذا الإنجاز ليس غريبا على المنتخب السعودي وهو نتاج لما تم تقديمه من تضحية وإصرار ومثابرة في التصفيات وأرجو الله أن يوفقهم في النهائيات كما وفقهم في التصفيات، حيث يحظون بالرعاية الفائقة من قبل ولي العهد، وأسأل الله أن يديم الفرح والأمن والأمان على هذه البلاد وقادتها وشعبها.

تأهل مستحق

كذلك رفع اللاعب عبدالله الفودة (العمدة) تهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا التأهل الذي تحقق بفضل الدعم الكبير للرياضة السعودية. كما رفع تهنئته لوزير الرياضة الأمير الطموح عبدالعزيز بن تركي الذي يبذل الكثير لتسهيل كل الظروف للأندية السعودية، وكل التهاني للشعب السعودي وللجهاز الفني بقيادة مدربنا القدير هيرفي رينارد الذي أظهر المنتخب السعودي بأسلوب يتناسب مع إمكانيات اللاعب السعودي ما جعل منتخبنا يتصدر مجموعته بكل جدارة.

وختم حديثه بالقول: «كذلك أهنئ إخوتي لاعبي المنتخب على هذا التأهل المستحق وبإذن الله يظهر منتخبنا بصورة مشرفة بمونديال قطر».

شكرا للدعم

وأثنى اللاعب حاتم خيمي على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، رافعا مباركته لهما وتقديره لدعمهما الكبير للرياضة والرياضيين والنقلة الكبيرة التي وصلت لها الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. وأشار خيمي إلى أن ولي العهد كان صاحب فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب ومنذ صدور هذا القرار تأهلنا لكأس العالم مرتين متتاليتين. كما بارك لوزير الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبين والشعب السعودي العظيم، حامدا الله عز وجل على ما تحقق من نجاحات متتالية ومتواصلة في كل مكان، معتبرا المجال الرياضي هو الأكثر فرحة على نطاق الشعب السعودي والفرح اليوم يعم أرجاء المملكة العربية السعودية وأيضا لدينا جهاز فني رائع، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من أشادوا بمدرب المنتخب وفعلا أثبت جدارته بذلك.

فخر للوطن

أما اللاعب إسلام سراج، فقال: نبارك التأهل لكأس العالم ونرفع تهنئتنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأبارك للشعب السعودي هذا الفخر وفرحنا بالتأهل للوطن، وما تحقق هو نتاج لتعب وجهد امتد لشهور وكان الكل في المنتخب السعودي متكاتفين والفرحة الآن لا توصف وأقول للاعبي المنتخب ما قصرتم الكل شاهد إصراركم وعزيمتكم التي نتج عنها هذا التأهل لكأس العالم وإن شاء الله تشرفوننا في كأس العالم في أحلى تشريف وأحلى مستوى بإذن الله.

القادم أجمل

أيضا تحدث سعود الحماد، اللاعب السابق في كرة القدم، قائلا: «يسعدني ويشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بالتأهل لكأس العالم بقطر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي والقيادة الرياضية ونجوم الأخضر وجهازه الفني والإداري وجميع مسيريه». وذكر أن هذا التأهل جاء بتوفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمتابعة المستمرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة، ومسيري الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أن صقورنا الخضر بقيادة المدرب رينارد حققوا طموح ونظرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية 2030 بأن تكون الرياضة السعودية وخصوصا كرة القدم دائما في المقدمة.

وقدم الحماد شكره للمنتخب على المستويات المميزة التي قدمها في التصفيات حيث أصبح منتخبنا يشار إليه بالبنان وهو يتأهل للمرة السادسة لمونديال العالم مشيرا إلى أن رسالته للاعبين ومسيري الاخضر هي أنهم مطالبون بعمل وتركيز أكبر من السابق للظهور المشرف في نهائي كأس العالم بقطر حيث سيواجهون منتخبات أفضل فنيا من منتخبات قارة آسيا، مؤكدا أن القادم أجمل إن شاء الله لرياضتنا السعودية.