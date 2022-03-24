وأكد الرئيس الفرنسي أن العقوبات على روسيا فعالة، و«يمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة»، قائلاً: «إن عجلة الاقتصاد الروسي توقفت بسبب العقوبات التي فرضناها».
من جهتها، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على
تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: العالم مقبل على مجاعة ويجب تنويع مصادر الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.