اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني اليوم، دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني”، بمشاركة عدد من المتخصصين من المملكة والوطن العربي، وذلك بفندق الهوليدي إن بالرياض.

وشهد ختام الدورة قيام الأمين العام للجنة القانون الدولي الإنساني عبدالله الرويلي -نيابةً عن رئيس اللجنة الدكتور جلال بن محمد العويسى- بتكريم المشاركين وتقديم الشكر لهم، كما قام بتوزيع الشهادات على الحضور.

وتناولت الدورة على مدار أيامها الثلاثة مجموعة من الموضوعات المهمة، كان على رأسها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره ومبادئه، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها في فض النزاعات المسلحة (دولية وغير دولية)، كما ناقشت نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه، واستعرضت نماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

واستهدفت دورة “مدخل القانون الدولي الإنساني” عددًا من القطاعات العسكرية والحكومية؛ لرفع مستوى الوعي حول القانون الدولي الإنساني وأهميته في النزاعات المسلحة، وتزويد المهتمين بالمعارف اللازمة عن مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره وآلية إنفاذه وتطبيقه، والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني.

الجدير بالذكر أن لجنة القانون الدولي الإنساني لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني والتعريف به وتطبيقاته بالمملكة، وما يتصل به من اتفاقيات ومعاهدات انضمت إليها المملكة، وأن عملَ هذه اللجنة ونشاطاتها بهذا المجال حرصٌ من المملكة والتزام منها باحترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصُّعد كافة.