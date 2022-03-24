6 مباريات ضمن الجولة 18 من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تتواصل يوم غداً منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة.

وستنطلق المباريات عند الساعة 2:00 مساءً، حيث يحل المتصدر فريق الابتسام ضيفاً على الجيل في صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وفي التوقيت نفسه يلتقي الخويلدية مع الروضة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويلعب الباطن على صالته بحفر الباطن مع الجزيرة، ويتواجه الثقبة مع الهداية على صالة نادي النهضة بالدمام.

وفي مكة المكرمة يلتقي حراء مع القادسية على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وستختتم مباريات الجولة عند الساعة 4:30 عصراً، حينما يلتقي الهدى مع ضيفه هجر على صالة نادي النور بسنابس.

وينفرد فريق الابتسام بصدارة سلّم الترتيب العام للبطولة برصيد 31 نقطة، ويحل الهدى وصيفاً بـ 28 نقطة، ويأتي الروضة ثالثاً بـ 25 نقطة، ثم هجر رابعاً بـ 23 نقطة، والخويلدية خامساً بـ 21 نقطة، وتحل فرق الجيل والجزيرة والقادسية في المراكز السادس والسابع والثامن بواقع 15 نقطة لكل منهم، يتبعهم القادسية تاسعاً بـ 11 نقطة، والثقبة عاشراً بـ 10 نقاط، ويقع حراء في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، ويتذيل فريق الباطن الترتيب بنقطتين.