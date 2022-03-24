إطلاق التسجيل في أول حاضنة للأسر المنتجة على مستوى المملكة بأبها

بدأت أمانة منطقة عسير باستقبال طلبات الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بمدينة أبها ، و ذلك عبر منصة بلدي .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة عسير قد نجحت في إنشاء اول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها ، و التي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة و الاسر المنتجة ، داعيا جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة و التسجيل عبر منصة بلدي على الرابط التالي : https://balady.gov.sa//Services/?id=354 .

و بين الحميدي بأن تلك المبادرة جاءت بهدف خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة و مكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدين من عرض منتجاتهم بكل يسر و سهولة .