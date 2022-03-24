و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة عسير قد نجحت في إنشاء اول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها ، و التي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة و الاسر المنتجة ، داعيا جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة و التسجيل عبر منصة بلدي على الرابط التالي : https://balady.gov.sa//Services/?id=354 .
و بين الحميدي بأن تلك المبادرة جاءت بهدف خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة و مكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدين من عرض منتجاتهم بكل يسر و سهولة .
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق التسجيل في أول حاضنة للأسر المنتجة على مستوى المملكة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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