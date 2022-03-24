انطلاق ورشة عمل تطوير خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية

نيابةً عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حضر وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد السهلي، حفل انطلاق أعمال ورشة عمل بعنوان «تطوير خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية» في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، التي تنظمها شركة طيبة لتشغيل المطارات، وذلك في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.

وتأتي أعمال هذه الورشة في إطار المبادرات والجهود الرامية إلى تطوير منظومة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، وعرض فرص الاستثمار في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويتواكب مع «رؤية المملكة 2030». وتهدف الورشة، التي شاركت فيها نخبة من المختصين والمهتمين والمستثمرين والشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، إلى عرض إستراتيجية شركة طيبة لتشغيل المطارات من أجل تطوير أعمال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية بالمطار، وفرص النمو المتوقعة والمتاحة، وإشراك المستثمرين من شركات الطيران وشركات مناولة الشحن الجوي وشركات الخدمات اللوجستية في الاستثمار بأنشطة وأعمال مناولة الشحن الجوي، مما يُسهم في تحقيق إحدى ركائز «رؤية 2030»، لتحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة، بالإضافة إلى الإسهام في النمو الاقتصادي لمنطقة المدينة المنورة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيبة، الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي: «انعقاد هذه الورشة يهدف لعرض إستراتيجية الشركة لتطوير أعمال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية بالمطار، ومشاركتها ومناقشتها مع شركائنا المعنيين بهذا النشاط، للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لتطوير هذا النشاط والنهوض به، خصوصا أن منطقة المدينة المنورة تتمتع بإمكانات مقدرة وعوامل نجاح لتحقيق هذا النمو»، مؤكدا «التزام الشركة ببذل كل الجهود الممكنة، لإنجاح هذا المشروع، ليصل إلى غايته المنشودة بنماء وازدهار أعمالنا ومنطقتنا، ولكي نتمكن جميعا من تحقيق أهدافنا، وأداء رسالتنا على أكمل وجه».