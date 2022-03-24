حيث حصل مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزار ة الصحة المساعد للصحة الوقائية، على جائزة المركز الأول، فيما حصلت مرشحة مملكة البحرين، الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة في مجمع السلمانية الطبي على جائزة المركز الثاني.
وقد تم اختيار الدكتور عبدالله عسيري والدكتورة جميلة السلمان خلال الاجتماع الثالث للجنة الجائزة التي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يومي 14 و15 فبراير الماضي، حيث أسفرت النتائج عن فوزهم بجائزة الطبيب العربي، وتستهدف جائزة 'الطبيب العربي' الأطباء العاملين في مجال الصحة وفروعه المختلفة والعلوم الصحية في نطاق دوت الخليج العربي ولهم مبادرات متميزة نُفذت داخل دوت الخليج العربي، وكان لها التأثير الإيجابي على تحسين الخدمات الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصحة الخليجي يهنئ عسيري والسلمان بحصولهم على جائزة الطبيب العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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