فتح باب القبول بالمديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا 23/ 8/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً 28/ 8/ 1443هـ، وذلك عبر بوابة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.



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